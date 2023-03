Mangas/Animés

The Worlds Divide est un long métrage d'animation à venir produit par Cloudrise Pictures et animé uniquement par Denver Jackson. Ce film est une aventure d'action et de science-fiction tirant de grandes influences du Studio Ghibli, de Mokoto Shinkai, d'Akira, de Ghost in the Shell et même de Zelda : Breath of the Wild. Le film s'adresse à un public semblable à celui de la princesse Mononoké.

https://www.kickstarter.com/projects/worldsdivide/the-worlds-divide

Pour soutenir le projet :Même si le projet touche à sa fin dans la phase d'animation, ils ont encore besoin d'aide pour la post-production. Il s'agit de donner vie à l'animation par la voix, le son et la musique.