Il avait "rendez-vous avec X"... Patrick Pesnot est mort

Par Xavier Demagny

Mis à jour le mardi 14 mars 2023 à 12h00, publié le mardi 14 mars 2023 à 11h26





L'ancien producteur de France Inter Patrick Pesnot est mort à l'âge de 79 ans. © Radio France - Christophe Abramowitz



Le journaliste et ancien producteur de l'émission "Rendez-vous avec X" sur France Inter, Patrick Pesnot, est mort lundi à l'âge de 79 ans.



Il avait fini par lever (plus ou moins) le mystère. Le journaliste Patrick Pesnot, ancienne figure de France Inter et producteur de l'émission culte "Rendez-vous avec X" est mort lundi à l'âge de 79 ans, a annoncé sa famille. Pendant plus de 18 ans, de 1997 à 2015, cette voix mythique de l'antenne a été aux manettes de ce rendez-vous qui dévoilait aux auditeurs les coulisses d'affaires diplomatiques ou d'espionnage, plus ou moins sensibles ou secrètes.



Le tout avec la complicité d'un certain "Monsieur X", personnage anonyme, régulièrement présenté comme un ex-agent secret, sorte de source inépuisable d'informations et avec lequel Patrick Pesnot dialoguait pendant 40 minutes rythmées d'un certain suspens et des fameux impénétrables "N'allons pas trop vite" de cet interlocuteur si secret.



"Me faut-il reconnaître que 'Monsieur X, c'est moi' ?"



"Me faut-il reconnaître, pour reprendre la citation aussi célèbre qu'improbable du grand Flaubert, que 'Monsieur X, c'est moi' ? Je m'en garderai, car la part de mystère de cet énigmatique 'Monsieur X' a aussi fait le charme sinon le succès de cette si longue émission", avait concédé Patrick Pesnot lors de la toute dernière diffusion, le 20 juin 2015. "Mais je suis certain que les plus sagaces d'entre vous ont déjà leur petite idée", lançait-il avec malice.



"C'est moi qui ai pris la décision d'arrêter", précisait-il à Sonia Devillers, fin juin 2015. Lors d'un numéro filmé de "l'Instant M", il avait été l'invité de l'émission en face-à-face avec le fameux "Monsieur X", caché par un grand chapeau et des lunettes noires. Barbouze, ancien espion, ou employé d'un ministère ? Il était en réalité, et depuis le début, un comédien qui interprétait (avec brio) le jeu de questions-réponses du récit écrit par l'équipe de "Rendez-vous avec X".







"Pionnier du 'cold-case' radiophonique"



Patrick Pesnot était "le pionnier du 'cold-case' radiophonique", salue Yann Chouquet, directeur adjoint de France Inter, en charge des programmes et de la stratégie. "Il a inspiré tout le monde : de Hondelatte à 'Affaire sensibles' aujourd'hui !" Rebecca Denantes, attachée de production, qui a été des années durant l'une des chevilles ouvrières de l'émission, salue quant à elle "un type d'une grande culture, encyclopédique, à l'esprit synthétique hors du commun".



Journaliste, romancier, Patrick Pesnot avait été reporter de l'ORTF, puis journaliste indépendant pour la radio et la télé et couvert, notamment, les émeutes de mai 1968 pour RTL. Également scénariste, il avait collaboré avec Philippe Alfonsi à l'adaptation de l'un de leurs romans policiers, "L'Œil du sorcier", adapté plusieurs œuvres littéraires pour la télévision et collaboré à plusieurs émissions et séries.

Voilà Patrick Pesnot est mort... J'adorais son émission, je me souviens d'une époque ou j'avais le temps d'écouter des podcasts lors de mon taf le WE, pas mal venus de France Inter dont le cultissime "Rendez-vous avec X".Si vous connaissez pas cet émission qui été diffusé jusqu'en 2015 (mais il y a eu des redif), allez jeter un coup d'oeuil à la page wiki :Celle de Patrick Pesnot : https://fr.wikipedia.org/wiki/Patrick_Pesnot Le concept était tellement bien, tellement prenant, ces histoires secrètes et surement complexes mais racontées simplement et clairement par Patrick Pesnot et le mystérieux "Monsieur X"Source : https://www.radiofrance.fr/franceinter/il-avait-rendez-vous-avec-x-patrick-pesnot-est-mort-7815005 Et vous avez les émissions en podcast sur le site de France Inter :Il y en a pas mal aussi de trouvables sur Youtube