- Starfield restera exclusif à Xbox (Écosystème).



- "Les titres exclusifs dans l'espace console font partie du business" (Phil Spencer).



- Le matériel de la console Xbox restera pour toujours.



- Le cloud et les autres options ne sont que des options à étendre et non à remplacer.



- Je vais visiter les studios de Ninja Theory et Rare et voir leurs progrès et où ils en sont dans leurs jeux.



- Ils sont tellement créatifs.



- En ce qui concerne les exclusivités, tous les concurrents ont des exclusivités qu'ils commercialisent.



- Comme eux, nous avons des exclusivités que nous commercialisons pour Xbox, car c'est le jeu auquel jouent les concurrents.



- Ils veulent racheter ABK pour avoir une place dans le marché mobile. Car avec Candy Crush et COD Mobile ils pourraient toucher plus de monde et être actif dans le monde du mobile.



- Ils ne rendront pas COD exclusifs et tout le monde aura la même version du jeu en même temps.



- Il sera publié sur toutes les plateformes, comme il est publié sur Xbox, comme nous l'avons fait avec Minecraft.



- Il n'y a pas de contenu exclusif quand on dit que le jeu sortira pour tous le jeu sortira comme la version Xbox.



- La société Playstation a rendu une quête d'Hogwarts Legacy exclusive, mais nous sommes sur Xbox, ce n'est pas notre chemin.



- Le jeu sera publié et pris en charge avec le même support que vous obtenez sur Xbox, comme ce que nous avons fait avec Minecraft, ESO, et Fallout 76.

