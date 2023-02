Toshinori Aoki, ancien vice-président exécutif de Marvelous, et Toshimichi Mori, ancien producteur de la série BlazBlue, ont annoncé la création de Studio Flare, un nouveau studio basé à Tokyo et financé par NetEase Games.Aoki sera le président et le PDG de Studio Flare, tandis que Mori sera son producteur de développement et son vice-président exécutif.Le premier jeu du studio n'a pas encore été annoncé, mais le studio recrute actuellement des artistes 2D, des artistes d'arrière-plan 2D, des artistes 3D et des ingénieurs de serveur et d'infrastructure. Visitez le site officiel pour plus d'informations.Toshimichi Mori avait quitté Arc System Works en septembre dernier.