Avec le trailer fou d'hier on a enfin la confirmation que Resident Evil 4 Remake sera un Remake complet et non un résumé comme ce fut le cas pour Resident Evil 3 Remake en 2020 (un bon résumé mais un résumé...).Capcom nous balance donc une pluie d'images et quelques précisions sur le mode VR et le mode Mercenaries.Le mode VR vient tout juste de commencer son développement, il est donc très probable que ce soit carrément le jeu entier qui sera jouable en VR a la manière de Resident Evil 4 Original sur le Meta Quest 2 ( GOTY VR 2021 ) et non un simple petit mode de jeu.Le Mode VR est pour l'instant une exclusivité PS VR 2.Tout comme le mode VR, le mode The Mercenaries ne sera pas disponible au lancement du jeu, il faudra donc attendre sa sortie en DLC gratuit à l'instar du Mode VR.Selon des bruits de couloir The Mercenaries ajouterait de nouveaux personnages jouables comme Luis Sera, de nouvelles maps, ainsi que les nouveaux monstres présents dans le Remake.Wesker serait bien de retour dans ce mode de jeu et marquera donc d'une pierre blanche son grand retour dans la saga depuis sa très longue absence maintenant (Resident Evil 5 en 2009 ).Sur ce, place aux nouvelles images.