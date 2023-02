Vous êtes au bon endroit si vous êtes le genre de personnes qui aiment bien faire quelque chose pendant qu'une musique calme tourne en boucle derrière, à moins que vous soyez juste nostalgique d'une époque qui n'existe plus...Quoi qu'il en soit, je vous partage l'OST de la Save Room d'Echoes of the Living, le nouveau Resident Evil Like disponible en 2023 sur Steam.Le mal ne pourra jamais vous atteindre dans une SAVE ROOM, pas même Mr.X !Bonne écoute.Lien direct de la vidéo : http://www.youtube.com/watch?v=3geiXehVPBw&ab_channel=Style-assassin-