Le retour du très appréciéet l'éjection du mal-aimé Bob Chapek de la direction de la Walt Disney Company à marquer les esprits des fans Disney récemment... fans qui espèrent un retour en force de la compagnie pour être à l'écoute des créateurs, des fans et des consommateurs. Pour information, Bob Iger est en partit responsable des rachats de Lucasfilm, Marvel, du parc Disney Land Paris qui ne leur appartenait pas vraiment et du lancement de Disney Plus.Depuis l'arrivée de Bob Chapek en 2019, la compagnie a vu son image dégringolée à cause de systèmes de réservations horribles dans les parcs Disney aux USA, des créateurs en conflit avec les patrons, de la pression mise sur les studios comme Marvel, des films d'animations sortant day one sur Disney Plus, etc...Le retour de Bob Iger redonne donc de l'espoir aux fans etco-dirigeront la compagnie à ses côtés. Voici donc la situation de la firme aux grandes oreilles en ce début 2023. D'ailleurs la firme est en pleine restructuration immédiate pour retrouver leur image auprès des fans et des créatifs.Lavient d'annoncer officiellement la préparation de 3 futurs films d'animations.etLe studio à réussi un tour de force avecqui n'a pas déçu le publique. Comme Pixar l'avait dit, l'histoire de Woody est terminée, il y a peu de chances qu'il soit le héros de ce film.est une licence très forte et les parcs d'attractions s'agrandissent avec des Land Frozen.est l'un des mes films d'animation Disney préférés et le dernier en date qui m'a marqué chez Disney depuis Kuzco en 2001. Gros coup de cœur pour ma part. De nombreuses histoires peuvent être racontée avec ce duo qui travaillent maintenant à la Police de Zootopie.Au passage, Disney est en très bonne santé cette année avec les succèsetqui ont rapporter un immense paquet de pognon.Pour rappel,est également en préparation pour l'année prochaine.