Cette richesse visuelle bordel de nom de zeusssNon mais Poudlard, les détails sont juste hallucinant (le reste aussi hein) mais ouahhhh, quelle richesse, les murs, les tableaux, les salles c'est juste hallucinant bordel...Je suis sûr les fesses (j'ai que 4 heures de jeu), après suis-je étonné Non, pourquoi ? Il fait parti du "TRIO" de 2023 a mes yeux sur PS5, le gros jeu du 1er trimestre, le second trimestre ayant bien sûr en tête d'affiche Final Fantasy 16 et le troisième: Spider-Man 2!Hogwarts Legacy était ma seconde plus grosse attente derrière Final Fantasy 16 et bordel, j'avais rien vu autour du jeu je me prend un facial à chaque couloir!Bordel!