Castlevania Lords of Shadow est un genre de Reboot de la célèbre saga Castlevania, confié à MercurySteam un studio espagnol, avec le soutien de Hideo Kojima. Vous incarner Gabriel Belmont, dans une quête de vengeance pour tenter de ressusciter votre bien aimée, tragiquement assassinée.Le scénario se révèle au final plus riche et subtil qu'il n'y paraît et je dois avouer que l'épilogue est fort réussi !La grande force de ce Castlevania, c'est de proposer aux joueursRien de dramatique cependant car les décors de châteaux gothique et de monstres vampires assoiffés de sang sont bel est bien de la partie un peu plus tard dans le jeu, et heureusement.Vampires, loups-garous, araignées, troll, gobelins etc Belmont aura du beau monde à déssouder.Les combats du jeu ressemblent beaucoup à un mélange de God of War, et de Devil May Cry.La Magie de la lumière permet en tapant les ennemis de se regen en plein combat, tandis que celle de l'ombre s'oriente sur les dégâts pur. Des armes secondaire sont également de la partie comme des poignards, des fées, et de l'eau bénite très efficace contre les vampires ou mort vivant.Combinez la magie de la lumière et l'ombre sera parfois essentiel pour progresser, sachant que certains boss fonctionnent sur cette mécanique.Les combats sont fun maisA savoir que si vous vous battez bien, et que vous ne vous faite pas toucher, le jeu vous récompensera en laissant tomber des orbes pour vous régen ou attaquer avec la magie de l'ombre. Même chose si vous effectuez une parade parfaite, même si certaines attaques ne peuvent pas être paré.En plus des combats, certaines énigmes viendront parfois freiner votre progression. Si certaines sont simple, d'autre en revanche sont un peu plus corsées, mais rien d'insurmontable pour autant. Elles ont le mérite d'exister et c'est plutôt sympa de les résoudre.Le jeu se décompose en Chapitre, 12 au total pour une durée de vie plutôt solide. Il m'a fallut 35 heures pour en voir le bout en difficulté Chevalier, 3/4. Il est également possible de refaire les niveaux à notre guise pour récupérer ce qu'ils nous manquent comme des gemmes de lumière, sombre, ou de vie. Si vous trouvez 6 gemmes des ces 3 sortes, votre énergie augmentera.. En plus des gemmes, il sera parfois nécessaire de retourner dans les niveaux car certaines améliorations ne sont pas disponibles si vous n'avez pas les pouvoirs adéquat. Un peu de backtracking donc mais rien de bien méchant, et c'est pour ceux qui veulent tout avoir, il n'est absolument pas nécessaire de tout faire.Je conseil néanmoins de partir à la recherche de quelques gemmes car comme déjà dit, le jeu est loin d'être simple. Une fois le niveau terminé, vous débloquez une épreuve liée à ce niveau, et il yen a dans tous les niveaux.Le jeu sait se démarquer d'autant plus carAjouter à cela deLes + :