Voici on avis sur Fire Emblem Engage ,j'ai fait le jeu sur émulateur, je tiens à le préciser.



Comme pour Forspoken, je vais reprendre les points positifs, négatifs, les points d'amélioration et la conclusion, et noter le jeu.



Points positifs :



1 : La direction artistique, alors oui, cela peut surprendre, mais j'adore le design des personnages.



2 : Le système de combat, avec le retour du trio hache, lance et épée, et la fusion avec les emblèmes, ainsi que les faux emblèmes, et la classe danseur qui permet de rejouer un tour.



3 : L'histoire. Je ne vais pas spoiler, mais les rebondissements et l'explication du pourquoi le personnage est un golgate sont intéressants.



4 : Durée de vie et difficulté, le jeu est assez long sans être trop, et la difficulté varie et n'est pas si simple même en mode normal.



5 : Graphismes et fluidité, c'est clairement pour moi le plus beau Fire Emblem et le jeu est stable à 60 FPS. Même si je joue sur émulateur et que mon avis est un peu biaisé.



Points négatifs :



1 : Incohérences dans l'histoire, surtout pour la première bataille quand on y réfléchit, je ne vais pas spoiler pourquoi, et certaines choses sont un peu enfantines.



2 : Difficulté pour faire de l'argent ou monter en niveau.



Je ne sais pas si le multijoueur permet de monter en niveau, mais en mode hors-ligne, il faut faire une gruge pour faire apparaître des ennemis sur la carte.



Pour l'argent, il y a seulement une classe qui permet d'en gagner, et ce n'est pas toujours le cas, donc il faut faire extrêmement attention à ses ressources.



3 : Les lootboxes, c'est vraiment le truc le plus chiant, devoir crafter des emblèmes, avec un système aléatoire pour avoir un rang S pour les personnages secondaires, c'est nul.



C'est gratuit, oui, mais il faut farmer, mais c'est peu intéressant.



4 : Les mini-jeux et les animaux pour les ressources, honnêtement, cela pue la merde, c'est juste chiant et cela n'ajoute pas grand chose au jeu, de même pour le chat qu'il faut nourrir et caresser pour gagner 200 points à chaque fois.



5 : Évolution insuffisante et niveau maximum à 40.



Les classes ne sont pas assez variées et à part la classe voleur, une fois évoluée, la limite de niveau est de 40, sinon de 20.



On ne peut pas répartir les statistiques comme on le souhaite, ce qui est aléatoire.



Je trouve dommage de ne pas laisser le jeu aller jusqu'au niveau 99 pour ceux qui veulent faire du leveling up.





Améliorations et conclusion:



En fin de compte, ce Fire Emblem est vraiment bon.



J'ai adoré, mais il n'est pas parfait et manque de nombreuses choses qui ont nuis un peu, même si c'est agréable de voir de vraies super attaques en 3D animées pour un RPG tactique.



Il a fallu du temps, mais nous avons enfin quelque chose de respectable.



Je rappelle que Shining Force 3 sur Saturn le faisait déjà, ainsi que les Super Robot Wars.



Pour un prochain épisode, j'aimerais ne plus avoir de limite de niveau, plus de classes et de choix comme dans les anciens Fire Emblem.



Même si j'ai aimé le design des personnages plus mature, il serait agréable d'avoir une vraie histoire.



Supprimer les lootbox avec les faux emblèmes et avoir une vraie stratégie, comme dans d'autres RPG tactiques, en jouant avec la verticalité ou en ayant des missions mieux trouvées.



Ma note est de 7,5/10.