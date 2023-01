Derrière un titre racoleur, se cache une vérité pourtant bien réelle, certes il y a des défauts sur ce titre mais bordel, quel titre qualitatif pour la licence One Piece en JV! Peut-être l'un voir "le" meilleur jeux-vidéo du manga (avec les Unlimited Cruise, à jamais)Points négatifs:- Quelques aller/retour- Trop de coupure dans l'histoire (on fais 5M, hop cinématique)- Un peu répétitif (conseil de jouer à petite dose)- Un peu trop facile (pour le moment, même si Mr2 m'a emmerder)Points positifs:- C'est magnifique- One Piece sauce Dragon Quest- Les personnages originaux sont très cool- Encore une fois c'est magnifique- Le gameplay aux petits oignons- Le contenuVoilà pour faire vite et simple! Et vous alors ?