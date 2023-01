Par Nakamura (UI/UX designer), gagnant de ce concours.





Dessin par Mochizuki (3DCG designer)





Dessin par Sato (In-game animator)





Dessin par Senoo (In-game animator)





Dessin par Zhang (2D designer)





Dessin par Todo (3DCG designer)





Pour terminer l'année 2022, le studio japonais Monolith Soft, créateur des séries Xenosaga et Xenoblade mais aussi en soutien sur The Legend of Zelda: Breath of the Wild ou encore les jeux Splatoon, a organisé un petit concours de dessin en interne entre plusieurs employés. Le studio en avait déjà tenu 2 autres éditions les précédentes années.Les travaux ne sont en aucun cas représentatifs de projets en cours, mais permettent de jauger la créativité des artistes. Les participants sont principalement des employés dans leur cinquième et sixième année au sein de l'entreprise, dont beaucoup ont de l'expérience dans l'animation, la 3DCG et la conception UI/UX.Vous avez le détail (en japonais) sur le lien en source.