En terme de divertissement proposé, l'année 2023 sera la meilleure et de loin depuis ma naissance (rien que ça!), que ce soit en film, série, anime ou jeux-vidéo tout simplement une dinguerie !(Listes réalisées en ne prenant pas en compte les "divertissements imprévus", forcémentFilm:- Ant-Man 3, Gardiens de la galaxie 3, The Marvels, Fast&Furious 10, John Wick 4, Mission Impossible 7, Dune 2, Super Mario Bros, Spider-Man Across the Spider-Verse, Indiana Jones 5, Oppenheimer, Aquaman 2, Shazam 2, The Flash, Barbie et Elementals!Série:- The Last of us, Bad Batch s2, The Mandalorian s3, Ahsoka, Skeleton Crew (année cosmique pour Star Wars), Loki s2, Echo, Agatha: HoA, Secret Invasion, What if s2, Ironheart, The Idol, One Piece (netflix)Anime:- Demon Slayer s3, Jujutsu Kaisen s2, Attaque des titans s4, One Piece l'apogée de Wano, Bleach partie 2, Dr Stone s3, Solo leveling, Pokemon (nouvelle génération)Jeux-vidéo:- One Piece Odyssey, Forspoken, Hogwarts Legacy, Star Wars: Survivor, Final Fantasy XVI (je met pas le R7.2 car 2024 sans aucun doute), Zelda: TOTK, Spider-Man 2, Dlc Horizon / PokémonDes listes de fouPas prévu de prendre le PSVR pour l'instant mais ça pourrait rajouter encore quelques titres en JV du coup, niveau attente en "annonce" durant l'année j'espère:- L'annonce de la prochaine console de Nintendo- L'annonce de la 1ère "phase" du nouveau DCU de James Gunn- L'annonce d'un MCU (Mario Cinematic Universe) en cas de succès du film.Et pas trop de mauvaise chose à côté voilà, j'espère juste que ça sera pas l'année ou il y aura la révolution