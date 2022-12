Désolé pour ceux qui avait réagi sur mon autre article, j’avais un problème avec les photos postées (elles étaient trop grandes en espace pour que GK les hébergent).Donc comme je le disais :Après des déboires avec- refus de livrer dans mon secteur (bon ça je l’avais anticipé) et rétention de mon colis à leur dépôt - je n’ai pas attendu leur notification comme me l’avait conseillé l’opératrice téléphonique et me suis rendu sur place en mode guet-apensHeureusement d’ailleurs car je sais que d’autres, ici même sur le site, ont eu des déboires avec eux et la perte de colis j’ai déjà subit y a 1 an avec les mêmes transporteurs m’a apprit à ne pas leur faire confiance.Donc finalement, je vais pouvoir faire ces pépites (voir photos plus bas) ainsi que nettoyer mon backlog PS4 car j’avais une flemme monstre de rallumer ma PS4 Pro.Prochains achats : Forspoken, GOW Ragnarok, Season A letter to the future, Solar Ash et surtout l’incontournable FFXVIJe profite du couac de taleur pour livrer ma première impression en ce qui concerne l’interface utilisateur, la manette et ses sensations ainsi que le rendu in game.Alors pour ce qui est de l’interface y a du mieux par rapport à celle de la PS4 qui jusqu’au bout aura persisté à être peu ergonomique (bien qu’il y avait du mieux sur les dernières maj) mais j’ai personnellement une préférence nette pour celle présentent sur XSeries.Celle de la PS5 profite malgré tout d’une meilleure lisibilité et l’affichage en vignette non intrusives permet de passer du store, aux paramètres, au menu rapide, aux jeux avec fluidité.Pour la sensation manette en main, j’ai pris le temps de finir la 1ère zone d’Astro Playroom (qui se révèle addictif tant le plaisir de jeu se marie avec logique avec le sincère hommage rendu à la firme au S).La vibration localisée et caractérisée par les éléments naturelles (sable, eau, vent,…) ainsi que les gâchettes adaptatives sont vraiment une plus value et vraiment bien mise en avant afin que l’on sente le fossé avec la Dualshock 4. Pour le reste j’attends de jouer à Horizon entre autres pour voir ce que cela donne sur un gros jeu.Je poursuivrai plus tard Astro car j’ai voulu voir le rendu graphique des autres jeux mais ayant commencé par The Pathless, on repassera niveau claquemais le jeu est très bien jusque-là et la DA rend plutôt bien (la physique du perso j’aime moins mais j’attends de débloquer d’autres options de gameplay avant de vraiment me prononcer).Hâte de lancer les autres jeux