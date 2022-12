Je sais que 2-3 ici sont dans l'attente d'informations, PlatinumGames a enfin donnée des nouvelles des Luka's Mission, le contenu supplémentaire pour The Wonderful 101: Remastered resorti en 2020 sur Switch et PS4 (sans Nintendo en éditeur cette fois).Souvenez-vous, The Wonderful 101: Remastered est annoncé à la surprise générale en 2020 avec PlatinumGames cette fois éditeur, et avec une opération sur Kickstarter pour jauger l'attente des joueurs. Parmi les paliers, des DLC dont un mode avec Luka, un jeune enfant fan des Wonderful 100, jouable ici.Enfin des nouvelles, juste un aperçu. Pas d'autre informations. Au moins c'est toujours prévu (un jour, mais ça semble être assez terminé), rassurez-vous les backers sur Kickstarter