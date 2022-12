Tout est dans le titre ! Pour ma part possédant un PC, une PS4 et une Switch, je joue pas mal sur cette dernière ces derniers temps même si pas forcément a des jeux très récentsLa meilleure vague des 3 à mes yeux pour l'instant ! Rien que pour Bois Vermeil que j'attendais depuis longtemps et toujours aussi splendide avec ces couleurs d'Automne ou encore le circuit Arc en Ciel de la version 3DS. 5 ans après je ne me lasse toujours pas de ce jeu. Même si j'ai une affection pour Double Dash !!, c'est de loin le jeu de la série que j'ai passé le plus d'heures dessusAprès l'avoir terminé pour la 1ère fois sur PS4 a sa sortie, je me suis décidé a le refaire en mode portable sur Switch et j'ai été surpris qu'il tourne aussi bien sur la console vu l'immensité du jeu, notamment depuis une mise à jour. Et ce même si il y'a des concessions, c'est un vrai plaisir de le redécouvrir dans le creux de sa main ^^ J'en suis actuellement a Blood and Wine et j'aurais donc tout refait une seconde fois.L'ayant découvert il y'a 2 ans sur PC, j'ai décidé la aussi de le refaire en nomade, et le portage est très bon, ce qui est a mes yeux toujours le meilleur jeu Star Wars a l'heure actuel du a son écriture, ces dialogues et son univers fascinant, des millénaires avant les filmsJ'ai aussi reterminéet l'antre de minerve, ce DLC est d'ailleurs toujours aussi excellent !J'ai hésité a prendre le dernier Pokémon mais je suis finalement passer a coté pour le moment