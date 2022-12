Nous voilà arrivés en milieu de parcours pour le « Booster Course Pass » de Mario Kart 8 Deluxe, avec une nouvelle fournée de 8 courses. L’occasion aussi pour moi de faire un point d’étape.: rentabiliser le développement de Mario Kart Tour lancé en 2019 qui, malgré ses quelques 250 millions de revenus, n’est pas commercialement une réussite, et pourrait s’arrêter si le récent changement de formule (abandon du système de gachapon) ne parvient pas à apporter un nouvel élan.Une nouvelle course de cette vague 3, Mont festif, était en effet apparue fin 2020 dans Mario Kart Tour, mais déjà à cette époque, ce circuit – le premier non basé sur le thème des villes – laissait à penser que Nintendo semblait avoir un autre plan en tête pour recycler ce contenu.Dans la mesure où tous les circuits de Tour se retrouvent dans le booster pack, et que leur qualité graphique a depuis progressé sur smartphone après des débuts franchement moyens (avec des portages pauvrets des circuits de Mario Kart 7),S’agissant des courses de la vague 3,. Seul Mont Éboulis, resté à une réalisation Tour HD, n’a pas bénéficié du même soin.Quant aux musiques, là c’est un sans faute. Tous les remix ont été superbement travaillés, et les nouveaux morceaux collent idéalement aux courses qu’ils accompagnent.– mais qui avait aussi été anticipé récemment. Aucune course Wii n’était en effet initialement programmée pour cette 3ème vague, et pourtant(très probablement Stade Waluigi).Les 7 autres courses sont pour autant bien celles qui étaient pressenties, mais Nintendo peut modifier ses plans en cours de route. Et l’équipe de développement a sans doute dû être aux faits des fuites : devant la déception affichée par les fans de devoir attendre la dernière vague (fin 2023) pour retrouver le très populaire Bois Vermeil, ce circuit a donc été avancé sans délai.Du même coup, à mi-parcours, on attend encore les circuits issus de Double Dash dans ce Booster pack.À noter que les portions anti-gravité sont (enfin!) plus nombreuses : 4 courses sur 8 en contiennent !, permettant de choisir les objets en courses VS. Certains ont déjà mis en place un Nightmare mode, en n'autorisant que les carapaces bleues !Maintenant, place à l’analyse course par course :Pour une coupe « rock », le circuit londonien est le choix le plus évident. Après 2 vagues, nous sommes désormais habitués aux tracés des circuits issus de Tour, qui regroupent toutes les variantes en une seule course.La balade touristique ne rate aucun des immanquables de la capitale anglaise, et propose même un temps brumeux typique !Rien à dire côté réalisation donc. Le tracé est quant à lui long, mais sans grande surprise ni réelle difficulté. Les amateurs de Mario Kart Tour s’en doutaient un peu, ça se confirme donc : Londres n’est pas ici l’étape la plus excitante.Chaque nouvelle vague voit des refontes complètes des circuits issus du volet GBA, et à chaque fois, presque un nouveau circuit.Les amateurs de Mario Kart Tour ont également eu la primeur de la redécouverte de cette course issue de la coupe Fleur de Super Circuit. Classique dans sa conception mais efficace, le Lac Boo rappelle la Vallée Fantôme de la SNES. Première nouveauté : une portion non négligeable du circuit s’est effondrée et se retrouve sous l’eau ; et seconde nouveauté : une autre portion non négligeable du circuit est en anti-gravité !Le résultat est donc très plaisant : la variété des conditions de course condensées sur un tracé assez court fait du Lac Boo une piste très nerveuse !Pour être dans la thématique de la Coupe Pierre, il fallait forcément ce circuit ! Pas le plus demandé, le final de la Coupe Fleur de Mario Kart 7 n’en restait pas moins le candidat le plus évident à l’adaptation pour Mario Kart 8 Deluxe.Conçu pour le deltaplane, pensé pour exploiter les raccourcis aériens, Mont Éboulis est un circuit technique où on ne touche pas souvent le sol. Globalement fidèle au tracé original, il intègre une portion anti-gravité sur la dernière montée, assez anecdotique mais tout de même bienvenue.La réalisation graphique – bêtement adaptée de Mario Kart Tour – est en retrait par rapport au reste de la livraison de la vague 3, mais Mont Éboulis n’en reste pas moins une très bonne course.La présence de ce circuit très populaire avait déjà été leakée pour la vague 6, mais le voilà donc plus vite que prévu. Initialement apparu dans la coupe Étoile de Mario Kart Wii, cette course avait déjà été reprise dans Mario Kart 7. Tout comme Supermarché Coco et Gorge Champignon, Bois Vermeil s’inscrit donc comme un classique incontournable de la série !Ce circuit marque aussi le retour des rampes en U issues de Mario Kart Wii (et complètement absentes de MK8 de base), qui permettent de réaliser des figures acrobatiques, mais le tracé conserve la partie en deltaplane issue de Mario Kart 7. On ne demandait pas non plus à cette réédition des surprises – ces maudites chenilles Wriggler sont toujours aussi agaçantes, et les virages toujours aussi serrés – mais sans égaler le magnifique Passage Feuillage, sa nouvelle réalisation graphique est convaincante avec ses couleurs automnales éclatantes, et c’est tout de même le final qu’il fallait pour cette coupe Pierre.Le circuit de Berlin mérite bien son nom, car il s’agit clairement d’une balade pour visiter l’étendue de cette capitale. C’est un circuit essentiellement urbain, même si on traverse le parc central Tiergarten.Pas mal de clins d’œil sympathiques aussi, comme les restes du mur de Berlin où se camouflent des whomps – ces ennemis en forme de murs apparus dans Super Mario 64. Et un peu de circulation aussi, histoire de pimenter la course.Dans le match Londres-Berlin, la capitale allemande gagne haut la main. Mieux conçu, plus nerveux, Berlin est un circuit très sympa à parcourir.Apparu dans la Coupe Spéciale de Mario Kart DS et repris dans Mario Kart Wii, ce circuit calme et reposant en apparence revient avec son jardin labyrinthique et ses chomps déchaînés, avec une toute nouvelle réalisation vraiment convaincante.La difficulté a été atténuée par rapport à la mouture précédente sur Wii, et en dehors de sa très belle réalisation graphique, j’ai pu être un peu déçu de la simplification du tracé… avant de me rendre compte qu’à la manière de la Promenade à Paris, le tour final propose de repartir dans l’autre sens ! Du même coup, certains choix de simplification se comprennent bien mieux.Le Jardin Peach réservait donc une surprise pour son retour, et c’est une belle surprise, à tous points de vue.Mont festif était le 1er circuit original de Tour en dehors des courses urbaines. Pour cette raison, il est « estampillé » Mario Kart 8, mais comme je l’ai précisé plus haut, ce circuit semble avoir été pensé précisément pour un Mario Kart traditionnel dès sa conception.Il s’agit en effet d’une course plutôt classique, avec une montée technique pleine de virages et même 2 trajets alternatifs ; puis une longue descente en ligne droite. Cadre mis à part, le tracé ressemble donc pas mal à la Promenade Toad de MK8 « de base ». La section finale bénéficie toutefois de l’anti-gravité.Graphiquement, c’est aussi une course fourmillant de détails, et elle est clairement du même niveau que le contenu de base de Mario Kart 8 ! Tant mieux d’ailleurs, car le tracé est un peu inégal, entre une montée offrant de bonnes sensations de courses, et une descente beaucoup moins intéressante.Dès l’annonce du DLC de Mario Kart 8 Deluxe, le final grandiose de Mario Kart 7 était réclamé. De l’avis général, de toutes les Routes Arc-en-Ciel de la série, celle de la 3DS est en effet la préférée des joueurs, et il faut dire qu’avec son long parcours en 3 sections, cette course exigeante émerveille par la variété visuelle et conceptuelle de son tracé !Désormais final de la Coupe Lune, cette course ne déçoit absolument pas : contrairement aux autres circuits 3DS repris dans le pass (Circuit Toad et Mont Éboulis), la refonte graphique est réelle, avec de jolis effets sur les pistes, des couleurs un peu plus froides que l'original mais un fond galactique plus éclatant, ainsi qu’une portion anti-gravité sur la partie lunaire.Le final attendu à mi-parcours, et il ne déçoit pas !Si la vague 1 a été accueillie avec une pointe de déception, les vagues 2 et 3 ont d’une manière générale confirmé la montée en gamme du pass, et dépassé la simple reprise d’anciens tracés. De quoi attendre avec impatience les vagues 4 à 6 !En gras, les circuits qui seront certainement présents.: Ce circuit est déjà quasi confirmé, et son tracé sera très varié, entre ville, campagne et passage sous l’eau.Wii Pic DK : Maintenant que les rampes en U ont été réintroduites, rien ne s’oppose au retour de ce circuit déjà repris dans Mario Kart Tour.GCN Stade Waluigi : Si ce circuit devait être initialement programmé pour la Vague 3, il ne sera pas reporté plus longtemps à mon avis.DS Bateau Volant : La 4ème course doit être un circuit très populaire. Même si Manoir de Luigi a ses fans, je pense qu’il s’agira plutôt de Bateau Volant, qui serait un final plus spectaculaire.: Également leaké, ce circuit nocturne et rapide est à surveiller !GCN Paquebot Daisy : Un des circuits marquants de Double Dash, par ailleurs refait pour Mario Kart Tour.GBA Riverside Parc : Si un circuit GBA a été intégralement remodelé pour Tour, ce n’est pas pour être laissé de côté ensuite.Tour Los Angeles ? : tous les leaks s’orientent vers ce circuit qui sera nécessairement présent, mais peut-être plus à ce placement suite au léger chamboulement pour la vague 3. Cela pourrait être un tout nouveau circuit à la place. Parmi les rumeurs concernant de nouvelles courses, les plus insistantes (basées sur un datamining de Mario Kart Tour) sont un circuit inspiré de Yoshi’s Island, et un autre sur le thème de la salle de bains. D’autres spéculent sur un circuit inspiré du film Super Mario Bros, qui devrait sortir à la même période que cette vague 4.Encore peu de certitudes à ce stade pour les vagues 5 et 6.Tour (Nouveau circuit : Madrid ?)Wii Cap KoopaTour (Nouveau circuit : Athènes ?)GCN Montagne DKSNES Lac Vanille 1 ou 2??? (nouveau circuit ayant pour thème la salle de bains ?)??? (place initialement prévue pour Bois Vermeil)GBA Ile Cheep Cheep??? (Nouveau circuit inspiré de Yoshi’s Island ?)Tour (Nouveau circuit : Orlando ?)GCN Jungle Dino Dino??? (Nouveau circuit ou un Château de Bowser rétro)Pour la Coupe à épines, la seule certitude pour le final est qu’il s’agira d’un circuit issu de Mario Kart Wii. Logiquement, ça devrait être la Route Arc-en-Ciel de ce volet, mais Mario Kart 8 Deluxe comptera à ce moment déjà 4 routes Arc-en-Ciel, pour un seul Château de Bowser. D’où une théorie – purement spéculative mais tout de même crédible – que le final d’une coupe à épines (rappelant Bowser) serait plutôt Wii Château de Bowser. L’idée me paraît intéressante.