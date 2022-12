Après une saison 3 vraiment moyenne j'ai trouvé pour pas dire médiocre, j'ai longuement hésité à regarder la suite d'une des séries les plus populaire de Netflix. Réticent à l'idée d'être encore déçu, j'ai finalement franchi le pas et inutile de tergiverser 50 ans, pour moi c'est la meilleure saison des 4, et de loin.Ouais, j'ai passé un très bon moment et malgré des séquences flash-back parfois interminable dans le laboratoire, j'ai tout simplement adoré cette saison qui fait vraiment le taf. Visuellement, c'est extrêmement réussi, lupside down n'a jamais été aussi "beau" puis enfin un méchant qui en impose et qui est véritablement "méchant" si je puis dire. Jusque là, on était habitué au flagelleur mental ou autre Démogorgon, qui était sympa mais sans plus.Là, on a vraiment la plus grosse saloperie de toute la série. Vecna, dont son design est assez réussi je trouve, aussi sa voix bien grave. Son introduction également, à savoir c'est pas un méchant qui pope au hasard comme ça, non, il a vraiment un background travailler, et plutôt cohérent. Au début, on sait rien de lui, mais après au fil des épisodes, on apprend sa véritable histoire, qui est intéressant et bien amené. J'ai bien aimé aussi le début ou Onze est au lycée, et elle se fait victimisée car différente. La scène du patin a glace, la pauvre j'étais grave pas bien pour elle.Le mystère aussi du début ou les meurtres sont inexpliqués et que tout le monde croit que c'est Eddie, ce qui l'oblige à fuir. Mention spécial à Jason aussi qui fait un bon second "antagoniste", bien que ce soit qu'une victime de plus au final. Bien qu'il yest certains trucs un peu tirer par les cheveux, j'ai trouvé cette saison beaucoup plus "réaliste", maîtriser et et cohérente que la 3. Parce que bon, la base russe sous le centre commercial, on s'en souvient encore...On sent une volonté aussi de la part des frères Duffers d'avoir voulu rendre cette quatrième saison beaucoup plus dramatique et sérieuse que les précédentes, avec de vrai enjeu, et une violence beaucoup plus prononcer que les précédentes. Notamment quand Hopper vie un calvaire dans le camp russe, avec diverses tortures et du travail forcer.Cette violence, on la retrouve aussi dans les meurtres de Vecna dont les mises à mort sont assez violentes. Bref, ST Saison 4 c'est clairement la saison de la "maturité" même si on échappe pas évidemment à l'humour toujours présent et cher à la série, notamment avec le personnage de Yuri.Les gamins toujours également bien sympa à suivre, malgré un Will que j'ai trouvé grave effacer dans cette saison, de même pour son frère. Par contre, mention spécial au génial personnage de Eddie, vraiment cool lui. Le passage où il joue Master Of Puppets de Metallica dans le monde à l'envers est génial ! Et toute la bande son de la saison 4 est ouf aussi, la musique qu'écoute MaxEt niveau émotion, ça y va aussi avec la mort de certains personnages, le final est également assez réussi. Bref, je vais pas argumenter pendant 107 ans, Stranger Things saison 4 c'est du très bon, et si vous l'avez pas encore vue je vous la recommande, même si comme moi, vous avez été déçu de la 3.Par contre, faut s'accrocher car certains épisode durent très longtemps.