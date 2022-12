Vous pouvez voter depuis ce matin pour le second round afin d'élire le jeu dans la catégorie Choix des Joueurs (Player's Voice). Vous avez jusqu'au 4 décembre pour voter 5 jeux ici, et seuls 5 jeux ayant le plus de votes passeront au Round Final. Les Game Awards se déroulent pour rappel le 8 décembre prochain.L'an dernier, c'est Halo Infinite qui avait gagné le Choix des Joueurs.Votez ici : https://thegameawards.com/brackets/players-voice Les 5 jeux en tête à l'heure où j'écris :1er Genshin Impact (18%)2e Sonic Frontiers (16%)3e Elden Ring (13%)4e God of War Ragnarök (11%)5e Stray (10%)Elden Ring (From Software / Bandai-Namco)God of War Ragnarök (Sony Santa Monica / Sony Entertainment)Sonic Frontiers (Sonic Team / Sega)Stray (Bluewelve Studio / Annapurna)Minecraft (Mojang / Xbox Game StudiosHorizon Forbidden West (Guerrilla Games / Sony Entertainment)Cult of the Lamb ( Massive Monster / DevolverXenoblade Chronicles 3 (Monolith Soft / Nintendo)Genshin Impact (Hoyoverse)Sifu (Sloclap)