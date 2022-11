Il y a pleins de trucs chelou dans ce scénario à commencer par l’après introduction.Une introduction qui met vraiment le ton avec l’apparition de Thor et d’ Odin suivi par un combat titanesque.Sans oublier que juste avant ça Freya qui nous poursuit folle de rage après ce qu’il c’est passé à la fin du premier jeu.Et après tout ça bah c’est le calme plat et ça décolle jamais, la recherche de Tyr reste pas très intéressante selon moi et j’étais assez déçu du personnage avec toute ces histoires qui a été raconté et teasé dans le premier jeu.Malgré ce twist surprise qui apporte un développement appréciable pour Sindri y’avais moyen de faire beaucoup plus sur ce perso.Certaines traversés de royaumes pour y découvrir des prophéties sont au final des pétards mouillés et qui sont même plus utilisé au fils du récit , je pense notamment de la prétendue mort de Kratos ou encore le destin de Loki.Une impression que le récit est haché avec pour la plupart des personnages qui apparaissent deux secondes et dont on ne sait pas grand-choses ( les flashs- back de Fey , le frere de Freya et certains de ces compagnons osef ) qui n’apportent aucune richesse au récit.Durant les parties avec Atréus et notamment la partie des Bois de Fer c’était plutôt convainquant malgré la longueur avec la grand-mère de Angr Boda que je n’ai pas trouvé pertinent.Déçu du personnage de Heimdall qui en plus de son combat de boss qui manque d’epic , je trouve que le duel avec lui arrive trop tôt. Je m’attendais pas du tout à l’affronter à ce moment là.L’affronter au sommet du mur d’ Asgard aurait été bien plus classe.En fait j’ai eu cette impression que le scénario ce construit de façon hasardeuse avec des personnages qui changent tout le temps d’avis et le manque de prise de risque ce fait ressentir.La dernière partie l’assaut sur Asgard est vraiment pas terrible , le général Kratos qui dirige les troupes qui ce réuni d’ailleurs en un temps record. Je pensais pas qu’il y avais encore des elfes encore en vie et qui ce joindraient facilement à nous.Un Ragnarok qui est finalement un monstre géant qui détruit tout. Atréus n’a même pas pensé aux dommages collatéraux que ça engendrerais. Du coup rebelote il dois sauver les gens de Midgard.Pour un titre qui s’appelle Ragnarok ça manque tellement d’epic on voit même un moment le combat Thor contre le serpent en arrière plan alors qu’il aurais fallu l’incorporer dans l’assaut de Kratos.Sur la totalité de ce qui reste d’Asgard je retient que Thor , Trud et ça mère ne sert strictement à rien et aurais pu faire bonne impression en développant cette histoire familial avec Thor mais je n’en ai vu qu’un petit bout.J’ai l’impression que tout ce que Asgard veut raconter ce passe hors champs on ne les voit jamais que ce soit Odin ou les autres aucunes apparition n’est faite.Que dire du personnages de Odin ? Bah très insipide je pensais voir un perso qui contrôle tout et anticipe chaque plan comme le laisser penser l’épisode de 2018 mais non ça reste un vulgaire sage qui blablate pour rien avec ça cape qui vole toute seul.Alors oui il a le contrôle sur Thor et c’est tout.Et d’ailleurs le petite arc narratif du « masque / brèche » Tout ça pour ça ? Atréus détruit le masque et voila Odin a perdu et décide de nous tuer , s’en suit juste après du pire combat de boss du jeu dans un sous sol avec un 3 contre 1.