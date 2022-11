Suite à la sortie de Pokémon Écarlate / Violet, il ne vous a pas échappé que beaucoup de joueurs sont insatisfaits de l'état technique du jeu. Certains ont tenté de demander de remboursements, à priori avec quelques succès mais malgré tout beaucoup de refus. D'autres ont contacté le service d'assistance Nintendo.Face à cette information à mourir de rire, des précisions s'imposent malgré tout:• Même si un patch est prévu, il ne serait certainement pas prêt en une semaine de toute manière (quoiqu'ils pourraient le sortir dans le même état que le jeu)• Vous pouvez manifester l'existence de ces problèmes au service technique de Nintendo si vous êtes insatisfait de ce que vous achetez mais pas la peine d'insulter ceux qui sont au bout du fil, ils y sont pour rien (par contre vous pouvez arrêter d'acheter des produits pas finis day one, ce sera plus efficace).

Le service technique a dit qu'il n'avait reçu aucune plainte au sujet des jeux et qu'ils n'ont pas été informés d'un quelconque problème à ce sujet. Ils ont également dit qu'aucun plan pour sortir un patch correctif ou une mise à jour n'était prévu pour résoudre les problèmes de performance pour le moment.

posted the 11/26/2022 at 10:56 PM by jofe