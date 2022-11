Bon, comme je l'avais indiqué ya quelque jours je m'était commandé une steam deck, que j'ai recu ya deux jours.Après avoir configurer et ajouter quelque proton pour avoir une meilleur compatibilité malgré ce que nous indiques steam sur son site (faut forcer pour lancer certain titre). J'ai relancé ma bibliothèque steam que j'avais as trop utilisé sur mon Nuc où presque jamaisDe revoir certain titres que j'avais oublié m'a fait plaisir, pour y rejouer sur portable.Donc là je suis en mode JE VOIX LA LUMIÈREPar exemple resident evil 2 remake pour moins de 10 euros via eneba. Rappel que sur console il tourne tjrs a 40 boules. Resident evil 1 remake pour moins de 4 euros. Le 3 pour moins de 9 eurosBref ya une floppé de titres à très bon prix du coup je risque l'overdoseMais qui peut résister par exemple a Mega Man X legacy Collection pour moins de 8 euros et en plus sur portable ?Bien entendu jme suis aussi lancé sur le rpg de notre ami @squall294 "Vairon's Wrath" en ce moment il est à 6,49 euros sur steam foncez !! Pas encore essayé ni installé, j'espère pouvoir y jouer dimanche matin tranquilouGabe et steam deck peuvent rafler un grand marcher en Europe au USA et au Japon ci ils jouent bien ses cartes.Valve très actif sur sa portable travail sur des mises à jours continu sur son os et autre driver pour la steam deckBREF C'EST LE COUTEAU SUISSE DES PORTABLESPour rappel steam deck entrée de base coute 419 euros fdp inclusJ'ai pas encore attaqué l'autre partie L'EMULATIONRPG de notre ami Siquall294emulation