C'est avec le cœur lourd que j'apprend la disparition del'emblématique voix de Batman ! Il l'aura incarné sous différentes coutures, tout d'abord dans la série culte de Bruce Timm puis dans les jeux Arkham et bien d'autre.Repose en paix Batsy nous nous pleurerons ta disparition.Il était la vengeance, il était la nuit ! IL ÉTAIT BATMAN !

posted the 11/11/2022 at 05:01 PM by opthomas