Voici une petite rediffusion de mon Lives sur la démo du Remake Remake de Resident Evil 1.Le projet est encore a un stade très précoce et donc malgré des magnifiques décors au Unreal Engine 5, la démo est remplie de bug et autres problèmes d'animations.On retient quand même de très bonnes idées comme la poursuite avec les chiens dans la forêt jouable, une nouvelle énigme des tableaux dans la salle des corbeaux, ou encore la présence d'un prologue surprenant qui s'ouvre sur un Raccoon City non dévasté.Des petites idées sympathiques donc si jamais Capcom passent dans le coin pour un Remake a leurs sauces, un jour qui sait.Sous la description de ma vidéo Youtube, il y a un lien pour télécharger la démo qui s'arrête lors de l'administration du sérum a Richard.On espère le meilleur pour cette petite équipe de Moddeurs et surtout une meilleure démo a l'avenir pour rendre la progression plus agréable.Bon visionnage.