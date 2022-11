C'est lors d'un interview (CNBC) que Spencer, en parlant de l'impact de l'inflation et de l'état en général de l'industrie des micro-controlleurs a mentionné que les xbox étaient vendues à perte Spencer a confirmé que Microsoft perdait: Environ 100$ par vente de Serie X Environ 200$ par vente de Serie S Forcément ils se rattrapent en vente d'accessoires, de jeux et d'abonnements. La marque n'exclue pas de monter des prix (on ne sait pas lesquels) mais après la période des vacances d'hiver. Je trouve choquant les 200 de perte pour la serie S ! Même si je conseille fortement la X, si vous voulez une S, à mon humble avis c'est maintenant car si une des 2 consoles doit augmenter de prix ce serait bien elle.

posted the 11/01/2022 at 09:37 AM by wickette