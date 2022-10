Facebook qui s'appelle maintenant META.Meta se voulant l'avenir de l'Internet avec son metaverse.Mais la plateforme galère a attirer et c'est la catastrophe en bourse...faut signaler que la concurrence de Tiktok massacre aussi Meta.Le metaverse est un monde parallèle numérique immersif et annoncé en grande pompe il y a un an.10 milliards de dollars ont été investis dans cette plateforme en 2021.Facebook a annoncé :- avoir perdu plus de 9 milliards de dollars avec sa division Reality Labs (en charge du metaverse) depuis le début de l’année, dont 4 milliards sur le seul troisième trimestre et le nombre d'utilisateurs n'arrive pas à décoller.Vers un flop du Métavers ? Souvent on retrouve les même retour concernant le metaverse “Vide et triste”.Meta n'a pas compris comment le grand public fonctionne: s'envoyer des vidéos rigolote de chats ou utiliser des avatars rigolo pour se parler dans les messagerie vidéo...et maintenant les gens sont obnubilés par le visionnage continue de vidéo courte de contenu divers (que facebook a fini par inclure).Metaverse c'est pas Facebook, c'est pas gratuit et c'est pas grand public. Le grand public ne réclament des trucs contraignant, il faut que cela soit léger pour être adopté.Jeudi, Le cours de l’action s’est effondré de près de 25 %. La capitalisation boursière du groupe est de 263 milliards de dollars, son plus bas niveau depuis 2016.Zuckerberg (13 % des parts du réseau social) a perdu 11,2 milliards de dollars en une seule journéeDepuis 2021, sa fortune s’est effondrée de plus de 103 milliards de dollars et il ne pèse aujourd’hui « que » 37,7 milliards de dollars.On rajoutera que le Contrairement à Mark Zuckerberg, le patron de Meta, le P.-D.G. d'Apple n'a pas vraiment confiance en l'avenir du metaverse.Des rumeurs parlent quand même d'un projet identique chez Apple.Evan Spiegel, PDG de Snap, refuse le Metavers et s'est moqué du Metavers.S'exprimant lors de la conférence WSJ (wall street journal) Live à Laguna Beach, en Californie, il a déclaré : "Le métavers est 'vivre à l'intérieur d'un ordinateur'.... Il a pas tort.Greg Joswiak, chef du marketing d'Apple Inc., a également déclaré que Metavers est "un mot que je n'utiliserai jamais".