, créateur de, serait en réalité mort en tentant de sauver une autre personne de la noyade àà Okinawa, au Japon.La raison exacte de sa mort n'était pas connue à l'époque, beaucoup ont supposé que le mangaka s'était noyé alors qu'il faisait de la plongée en apnée seul - mais le 11 octobre, de nouvelles preuves ont été révélées au public. Selon un rapport du journal de l'armée américaine, Kazuki Takahashi a plongé dans des eaux incroyablement dangereuses pour tenter de sauver d'autres nageurs.Au cours de l'incident, trois personnes se débattaient dans le contre-courant. Les vagues s'écrasaient, créant des tourbillons qui entraînaient les nageurs. Le Major, instructeur de plongée sous-marine et officier de l'armée américaine, a plongé et a sauvé les trois nageurs de la noyade.Pendant que l'officier les secourait, Kazuki Takahashi a également plongé pour tenter de participer au sauvetage. Malheureusement, des témoins affirment qu'ils ne l'ont jamais vu remonter à la surface. Kazuki Takahashi s'est noyé et son corps a été retrouvé échoué sur le rivage deux jours plus tard.M. Bourgeau n'était pas au courant de la tentative de Takahashi pendant cette épreuve, mais il a qualifié l'auteur de héros., a déploré le major.Bien que Takahashi soit décédé, les fans se consolent en se disant qu'il est mort en héros.