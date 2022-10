Ca va faire 10 ans que les mecs regardent Black Panther en boucle, avec Civil War comme première apparition de Danai Gurira alias Okoye.Donc juste pour signaler que Danai Gurira et Viola Davis (La couleur des sentiments, How To Get Away with Murder...) sont deux personnes différentes.Apparemment ce problème est persistant sur le Web.Elle se ressemblent même pas vaguement, bande de wacistes.