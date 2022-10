Ôyez, ôyez !



Salutations à toutes et tous !



Voilà je me présente, Squall (et euhhh ben Squall pour les intimes)

Joueur de 33 ans vivant dans la plus belle ville du monde, j'ai nommé Nice, une fois mon travail fini après une journée de dur labeur (sic..) et quand tout le monde est endormi (ou sedaté, au choix) j'aime me prélasser sur divers supports vidéo-ludiques.. et les supports, parlons en tiens !

Je ne suis pas Pro quoique ce soit, je joue principalement sur consoles de salon et pour cette gen, je suis l'heureux détenteur d'une Xbox Series X (la PS5 viendra quand les finances le permettront (et quand elle sera vendue en couleur noire)) qui me convient parfaitement.

Viens ensuite la Switch car Nintendo est le premier constructeur qui est rentré dans ma vie et ça c'est sacré !

Un peu d'émulation sur PC et quelques jeux Android pour le smartphone.

On fini avec un iPad Pro pour le dessin mais aussi pour les jeux de temps en temps faut pas déconner !

(J'ai pas encore testé le Apple Arcade mais trop d'abo tue l'abo donc je vais en rester là pour l'instant !)



Niveau jeux je consomme de tout mais j'avoue avoir une faiblesse pour les RPG.



C'en est fini pour la présentation générale mais des exemples parleront plus donc voici mon Hall of Game :



1. Final Fantasy 8 (what else?)

2. Zelda Ocarina of Time

3. Suikoden 2

4. Chrono Trigger

5. La franchise (certains en manque mais que voulez vous.. ^^) Halo en général



Voilà les gens, je viens sur Gamekyo quotidiennement depuis belle lurette mais j'en avait marre de faire partie de la majorité silencieuse (savez, celle la même qui se marre devant la mauvaise foi et les clashs pourris de certains) donc une création de compte plus tard, me voilà !

J'ai fait mes armes sur le forum FFWorld pour les plus anciens et le tchat de Voilà.fr, et GKS aussi mais ça c'est une autre histoire..



Alors seront nous des copaingggs lié à la vie à la muerte ou venez vous de trouver votre Némésis que vous allez adorer détester ? A vous de me dire mais en tout cas j'ai hâte de participer à la vie du site sans prise de tête (de mon côté en tout cas).



Peace !