12- Maximum the Hormone

7- TK from Ling tosite sigure

Chainsaw man sort très prochainement. L'animé fera 12 épisodes et aura pour chacun des épisodes un ending différent. Ci-dessous, un aperçu de chacun des artistes qui s'occupera chacun d'un des endings.

Who likes this ?

posted the 10/01/2022 at 01:39 PM by axlenz