Nombreux sont ceux qui pensent que le trailer de Pikmin 4 apparu dans le dernier Nintendo Direct possède des qualités graphiques trop élevées pour pouvoir tourner sur la console actuelle de Nintendo. Il est donc logique de penser que ce 4ème épisode de la franchise accompagne la sortie de la prochaine console hybride (ou non) de la firme Japonaise.Un détail présent dans le trailer présenté lors du Nintendo Direct de septembre pourrait donner un indice sur la date de sortie du jeu cher à Shigeru MiyamotoPourquoi mettre une horloge sur une barrière de jardin? Peut-être pour nous indiquer à quel moment sortira le jeu et donc le dernier hardware de Nintendo!Sur le cadran de la montre à gousset, nous pouvons lire qu'il est 10h08. En se torturant un peu les méninges on peut aussi lire cette information comme étant 22h +1 = 2023. La grande aiguille se trouvant plus proche du II que I, on pourrait également se dire que la sortie aurait lieu lors du 3ème trimestre.On aurait donc comme date de release : 3ème trimestre 2023.A votre avis, Que peut signifier cette horloge ?