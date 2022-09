Star Citizen

Voilà, ça y est, en ce 20 septembre 2022, Star Citizen vient de franchir la barre du demi milliard de dollars récoltés depuis le lancement de sa campagne de financement participatif il y a de cela 10 ans maintenant.Et le jeu ? Toujours en Alpha mais toujours aussi impressionnant pour que justement l'afflux de cash ne tarisse pas et que les nouveaux joueurs désireux de tester ce jeu dans son état actuel soient toujours aussi nombreux, et ce malgré les articles publiés qui critiquent régulièrement le projet (et cette barre franchie des 500 millions va d'ailleurs assurément en livrer une nouvelle fournée).Pour rappel, le financement participatif supporte principalement le jeu solo (Squadron 42) plutôt que son penchant multi (Star Citizen), même si CIG aime à préciser que nombre d'éléments développés pour le solo sont ensuite intégrés au multi. Reste que les communications du studio sont rares sur Squadron 42 depuis le le dernier trailer datant d'il y a 4 ans et la dernière prise de parole de Chris Roberts sur le sujet fin 2020, qui en gros disait que Squadron 42 sortirait "quand il serait terminé" afin de s'éviter un effet Cyberpunk 2077.En attendant, CIG continue d'embaucher et d'agrandir ses studios, et donc comme vous pouvez le constater de récolter aussi des fonds pour ses deux jeux, lesquels ne sont toujours pas près de sortir même si certains observateurs pensent que Squadron 42 devrait poindre le bout de son nez d'ici à 2025 voire même avant.Une chose est sûre : Star Citizen (et Squadron 42) est bien parti pour s'assurer le titre de jeu vidéo le plus cher de l'histoire