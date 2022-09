Je viens de voir une vidéo de JVC sur le gros fail du lancement de la Xbox One.(C'est plus intéressant que les articles sur le site)Et je me disais en la regardant que Phil Spencer il a quand même bien remonté la pente, même si je suis pas vraiment un Pro X.Et vous vous en pense quoi ? Est qu'il a eu raison de continuer ? De lancer le Gamepass ? La comptabilité PC/Xbox donc la fin des Exclus ? De miser sur le Cloud ?Et de racheter le reste de l'industrie parce que les jeux vidéos c'est trop long a produire ?