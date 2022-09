Kit : Nous avons une histoire à raconter à ce sujet. Nous avons pensé que ce serait une idée amusante pour une vidéo de Nintendo Minute, alors nous l'avons proposée à la Pokemon Company en disant : "Hé, nous aimerions faire un défis nuzlocke, qu'en pensez-vous ?



"Voici ce que nous pensons - bam !". Ils ont dit : "Nous considérons que c'est du même niveau que le piratage".



Pardon ? C'est juste le style de jouer à un jeu que tout le monde peut acheter - il n'y a pas de piratage, vous jouez juste le jeu. C'était vraiment l'une des réponses qui font "hein quoi ?".

Alors je sais que le leak GTA 6 est en méga-tendance, mais restez un peuLe Nuzlocke Challenge (du fan comic qui a inspiré ce défis et mettant en avant le Pokémon Pifeuil (Nuzleaf en anglais) et John Locke de la série Lost) est ce défis par des fans des jeux Pokémon de ne capturer qu'un seul Pokémon par zone/écran (genre Forêt de Jade compte pour 1 zone) sans soigner ses Pokémon dans les centres PKMN et de finir le jeu dans ces conditions qui peuvent être plus ou moins modifiés. Une défis original qui a évidemment très vite pris tendance sur YouTube et même dans d'autres jeux. Voilà basiquement le topo.Bref on apprend aujourd'hui que Pokémon Company voit (ou voyait) de mauvais oeil cette pratique, la comparant même à du hacking. Kit et Krysta sont 2 vidéastes qui travaillaient avec Nintendo US pour leur chaine YouTube pour la série de vidéos "Nintendo Minute" et voulaient le temps d'une vidéo faire un défis Nuzlocke sur un jeu Pokémon. Mais après un contact avec des responsables chez Pokémon Company pour valider la session d'enregistrement, ces derniers ont refusé. D'après Kit et Krysta, d'autres vidéastes avaient même été écarté par Nintendo pour avoir fait des nuzlocke (mais j'attend de voir si des vidéastes prendront la parole pour la véracité de ce dernier point).Bref je ne sais pas si c'est toujours en date dans leur mentalité, mais voilà un des moments *facepalm* à faire sur Pokémon Company.