Voici le résultat du concours pour tenter de gagner un code de téléchargement pour le jeuJ'ai donc compté chaque participation, même ceux qui étaient ambigus. (Sauf un qui a expressément souhaité ne pas participer)Voici donc le résultat du tirage au sort :félicitations à @icebergbrulantLe code te sera envoyé en MP.Déçu de ne pas avoir été tiré au sort? No soucis, on me dit à l'oreillette qu'un autre concours (jeu différent) arrive bientôt.