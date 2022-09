Je me suis jamais tapé une barre comme ça lors d'une première session d'un Jeu Vidéo !



Du coup, voici le résumé des premières minutes de lancement du jeu :



- Le jeu se lance, et je vais dans les paramètres. Je règles les graphismes, premier point d'interrogation, on ne peut changer la résolution du jeu qu'en mode fenêtré. Ah bon, wtf. Mais pourquoi pas...



- Je choisis mon serveur, je lance, cinématique d'intro, je choisis le genre de mon perso, et j'arrive au tuto. Ok tout va b.... Ah merde W pour avancer. Bon faut reparamétrer ça. J'appuie sur "echap". Rien. Ah. Où est donc le menu ?.... Heuuuu en fait nulle part. J'appuie littéralement de partout. Je Ctrl Alt Sup et je dégage le jeu, que je relance.



- Je vais dans les paramétrages de touches, et c'est le bordel, je décide de remapper tout ça. Ah oui mais non, on peut pas. WTFFF. Faut passer son clavier en Qwerty. Non mais sérieux ! Bon essayons ma manette PS5 alors : ahahaha... ça marche pas. Tant pis je relance le jeu alors avec les touches merdiques en ayant changé mon clavier en Qwerty. Je relance mon précedent perso et... Ecran noir. Plantage complet. Je Ctrl Alt Sup et dégage le jeu, une deuxième fois.



- Je rage un peu beaucoup et décide de changer de serveur. Je recréé un nouveau perso. J'arrive sur le tuto ( fluide à 120 fps au max sur ma RTX 3060 au passage, donc rien à voir avec le matos ). J'essaie de trouver le menu et... Crash. Le jeu fige. Impossible de continuer.



- Je désinstalle.



Alors, excusez-moi, c'est quoi le concept là ? F2P mais on peut pas y jouer ? Et y'a des tests de ce trucs avec de vrais gens qui y ont joué ou ?... Y'a t-il quelqu'un qui aurait une idée de ce que c'est que ce délire ?