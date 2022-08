Alors voilà, j'enfonce des portes ouvertes, mais pour tous ceux qui ont un stick qui a pété sur leur Switch, vous pouvez juste remap les boutons à l'envi.J'ai l'impression d'enfoncer une porte ouverte, mais je précise que c'est possible parce que quand j'ai cassé mon stick gauche, je n'ai pas reçu ce conseil sur le site.Donc, peut-être que vous ne savez pasEt du coup, j'ai découvert aussi que les boutons tout petits des joy-cons (qui portent bien leur nom) sont un enfer, et qu'ils peuvent grave être remap sur les gâchettes. Notamment les boutons + et - qui font franchement ièche, et qui sont beaucoup plus utiles sur les boutons capture d'écran et l'appui sur le stick.J'ai récemment acquis Shovel Knight Treasure Trove pour 24 euros chez Micromania (comme quoi...) et les boutons A/B/X/Y sont trop rapprochés pour mes gros doigts tout boudinés (non mes doigts sont normaux pourtant). Quand tu veux négocier un niveau super hard dans King of Cards et que le menu se met en route en plein saut.... Grrr.A part ça, ma Switch sans stick était capable de jouer à Animal Crossing et aux jeux de course, juste que je devais remap les contrôles.Bref, elle est partie au SAV quand même.Ce qui manque encore sur la Switch à mon avis :- Des profils de config sauvegardables- Un accès au gyroscope pour remplacer les sticks.- Une fonction turbo- Des combinaisons de touches- Un putain de mode accessibilité sur l'écran tactile pour map des boutons sur les rebords de l'écran, BORDEL (je me calme).- Le D-pad de la Switch Lite en fait la meilleure version. Il existe des solutions sur la Switch normale.J'ai été à la fois agréablement surpris, et en même temps, j'ai pu constater les limitations insensées et autres choix idiots de la part des développeurs pour le mapping des contrôles.