Chef-d'œuvre absolu du Survival-Horror et remake indétrônable du JV depuis 2002. Resident Evil sur Nintendo GameCube fait partie de ces rares jeux intouchables et même avec le poids des années (mais qu'il est beau ce jeu en HD et cette direction artistique...).Un fan a cependant réalisé une petite bande-annonce reprenant plusieurs scènes cultes de ce monolithe qu'on ne présente même plus, Hunter, premier zombie qui se retourne, la salle à manger, l'arrivée du Yawn (le serpent) etc mais sous la toute-puissance de l'Unreal Engine 5.Ça va peut-être donner une petite idée pour le Remake du Remake sous le RE Engine a Capcom non?