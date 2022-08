Niveau immersion et organicité, le jeu n'a pas évolué depuis trois épisodes (au moins).



C'est un jolie bac à sable, mais qu'est-ce que c'est VIDE et CHIANT.



Et ça, c'est LE problème.

Car le jeu essaye de récréer des pays, des atmosphères.. mais à part les peintures sur les murs et autres artifices (inertes) qui varient au fil des épisodes.. rien de concrètement vivant ne se passe.



Les voitures de traffic sont toujours les mêmes..

Les pnj toujours calés dans des coins et derrières des demi murs.. également.



Et en plus, tous ont toujours le même comportement (c'est-à-dire des morts-vivants), tout en étant toujours aussi peu nombreux (surtout en ville).



Et tout ça.. ça n'a pas changé d'1 iota depuis le deuxième épisode.

On en est au cinquième.



Du coup, dans ce jeu.. rien ne se passe, RIEN.

Il n'y pratiquement aucune vie dans ce "Mexique".



Et je ne parle pas des quelques joueurs en multi que l'on croise de temps en temps et qui s'en battent les couilles, de toute façon, des autres car tout le monde est un fantôme pour tout le monde..

(Physique entre les joueurs retirée depuis le quatrième épisode car "c'est mieux pour la communauté".)



-



Ce que je veux dire, c'est que la "next-gen" ça n'est pas juste de beaux graphismes.. c'est aussi l'immersion de l'univers proposé et les interactions qu'il s'y passent. RDR2 et BOTW en exemple.



Et ce cinquième épisode, comme la license d'ailleurs, nous font le même tour de passe-passe depuis trois épisodes => "Toujours plus beau, toujours plus grand.. mais surtout toujours plus vide".