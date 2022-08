C'est l'été, il fait chaud, et comme certain me reproche un peu de parler de série pour fille, il est tant de faire un article pour nous les mecs!!Alors préparez vous, passez en mode beauf, voici mon top 11 d'opening d'anime les plus sexyEntre Inoue et Rukia qui nous font leur danse sexy ou encore les femmes Shinigami en pose sexy (Unohana et Nemu, vous êtes mes waifu) ou encore pour mesdames, les mec qui sont en gros poseur façon mannequin (Urahara et Kyoraku sont trop beau!!), cet opening a été un nid à screenshot pour des fond d'écran pour mon PC quand il est sorti.Suite d'un film Hentai culte, lui même spin off d'un autre film hentai(au japon du moins, pas aux USA) encore plus culte (au point d'être sorti en tout public et avoir été remake en live action avec Samuel L Jackson), si l'anime Mezzo n'avait pas été sexy, ça aurait été un sacrilège. Et heuresement, il l'estJ'ai toujours trouvé l'opening de Read or Die très sexy (bon et Rumiko Readman, c'est une waifu aussi), son inspiration evidente des intro de James bond joue clairement, ces silhouettes feminines langoureuses qui entrecoupent l'action, c'est extrement sexy à mes yeuxL'anime Rosario Vampire est au delà de nul, mais si il y a un truc culte à propos de l'anime, c'est l'opening(où tout le budget est allé) chanté par Nana Mizuki et sexy as hell avec ses heroines qui dansentAttention, voyage au début des années 2000, gals, culottes et vetements et qui explosent pendant les baston le tout dans un op en eurobeat typique du style urbain de l'époque.Un petit méconnu en europe dans le lot(au japon, il y a eu 7 film en live action dans les années 2000 et l'anime a été élu dans le top 100 des meilleurs animes de tout les temps en 2008 par le grand public japonais), on retourne au début des années 80 pour l'une des série les plus sexy de la decennie, Machiko sensei où l'histoire d'une institutrice gaffeuse et ingenue qui éveille les fantasmes de ses élèves et collègues.Peut être pas le plus sexy du lot, mais rien que d'avoir un opening complet dedié à la best waifu du monde des anime, Mizuho sensei (qui a en plus comme voix Kikuko Inoue, la voix de waifu par excellence) fait qu'il mérite d'être si haut.Les Dirty Pair des années 2000, aussi sexy(enfin Eclair, Lumière non) et gaffeuses, mais bien plus serieux sur sa seconde moitié. Le tout avec un opening qui que ce soit dans sa musique où son imagerie renforce le sexy.J'adore totalement les plan des corps en gris avec uniquement les lèvres de marqué, c'est ultra sexysérie d'OAV culte du Cyberpunk à la japonaise des années 90 inspiré de Ghost in the Shell et Blade Runner, en plus d'être une excellente série d'OAV, la série possède une des héroines les plus sexy de sa génération dont l'aspect sexy est clairement mis en avant dans l'opening (qui déchire sa race)Armitage était avec Lina Inverse et Uld une de mes waifu avant même que le termine existe (car bon, dans les années 90, le terme existait pas)Je l'ai déjà cité dans mon top magical girl, mais je ne peut décemment(ou plutôt indécement pour le coup) pas faire un top des opening d'anime les plus sexy sans citer l'op de re Cutie Honey, le personnage est déjà sexy, la chanson encore plus, go nagai a inventé le echii et là, c'est entre les mains de Imaishi (Kill la Kill, Panty & Stocking), donc, on bat des records de sexy.C'est un jeu video, mais je me devait de citer l'intro du jeu PSX ghost in the Shell qui est surement l'intro de jeu video la plus sexy jamais faite.To Love ru n'est pas un bon manga, après des premiers volumes où l'auteur faisait un mignon mélange entre love hina et Lamu servi par de très bons dessins, mais ne volant pas haut, l'auteur pour vendre plus (il avoue lui même avoir fait ça pour vendre et trouver que c'est mauvais) est partie dans un délire softporn vraiment pourri.Mais le premier anime (adaptant la partie où le manga était sympathique) a un opening de folie, rythmé, sexy à fond et ultra inventif dans sa façon d'insérer les crédits.Je n'ai jamais dépassé l'episode 3 de l'anime (et le volume 5 du manga), mais je me rappelle encore de l'opening plus de 10 ans après.