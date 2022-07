Après des heures et des heures et DES HEURES, je peux enfin le dire : j'ai vaincu le BOSS ULTIME de Xenoblade 2 !La "Sentinelle sans nom," est le véritable boss ultime de Xenoblade 2, puisqu'il est la dernière épreuve inclut dans le season pass.Véritable plaie des Enfers, il est prévu pour les joueurs aguerris ayant retourné le jeu : celui qui ont tous leurs persos en lvl 99, avec les Lames à fond et les dernières armes et talents aux max.Même là, c'est la ligne de départ pour oser l'affronter. Il peut littéralement vous tuer d'entrée de jeu en 5 secs.Il aura fallu que je pousse dans ses derniers retranchements le système de combat : chaque approche / attaque, chaque temps mort, chaque animation, compte.La moindre erreur, même d'un demi seconde, et c'est le one shot collectif, y compris quand ça fait une heure que le combat a commencé.Défaite après défaite, branlée après branlée, j'ai mis au mis au point une stratégie ultime réglée sur ce boss. Il m'aura testé des dizaines de solutions possibles.Le salue sera venu d'une attaque combinée avec 4 cœurs pétés, et des 999999 qui ont plu comme des larmes de rage.Je peux mourir en paix.maintenant : Go le NG + avec les nouveaux contenus !