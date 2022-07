Bonjour à tous ! Récemment, nous avons reçu des commentaires de membres de la communauté demandant des éclaircissements et de la transparence concernant la position de Mojang Studios et de Minecraft sur les NFTs (jetons non fongibles) et la blockchain.



Bien que nous soyons en train de mettre à jour nos directives d'utilisation de Minecraft afin d'offrir des conseils plus précis sur les nouvelles technologies, nous voulions profiter de l'occasion pour partager notre point de vue selon lequel les intégrations de NFT avec Minecraft ne sont généralement pas quelque chose que nous allons soutenir ou autoriser. Voyons cela de plus près !



QU'EST-CE QU'UN NFT ?

Un NFT est un jeton numérique unique, non éligible, qui fait partie d'une blockchain et qui est souvent acheté avec des crypto-monnaies comme le bitcoin. Un NFT peut être associé à toute forme d'actif numérique, comme un MPEG ou un GIF, mais le cas d'utilisation le plus courant aujourd'hui est l'art numérique comme les JPEG. L'achat d'un NFT fournit le jeton qui atteste de la propriété du fichier numérique original. Or, comme tout fichier numérique, celui-ci peut être copié, déplacé ou même supprimé. Les NFT et la blockchain ont également été associés à la spéculation, où les prix montent rapidement et, comme nous l'avons vu récemment, peuvent chuter rapidement.



EN QUOI CELA ME CONCERNE-T-IL ?

Si vous êtes un joueur ou un créateur activement impliqué dans l'achat, la vente ou le commerce de NFTs qui utilisent Minecraft (comme des skins ou des mondes), nous vous suggérons fortement de lire les informations ci-dessous. Sinon, il est probable que ces changements ne vous affecteront pas.



NOTRE POLITIQUE SUR LES NFT ET MINECRAFT

Dans nos directives d'utilisation de Minecraft, nous expliquons comment un propriétaire de serveur peut facturer l'accès, et que tous les joueurs doivent avoir accès aux mêmes fonctionnalités. Nous avons établi ces règles pour nous assurer que Minecraft reste une communauté où tout le monde a accès au même contenu. Les NFT, cependant, peuvent créer des modèles de rareté et d'exclusion qui sont en conflit avec nos lignes directrices et l'esprit de Minecraft.



Afin de garantir aux joueurs de Minecraft une expérience sûre et inclusive, les technologies blockchain ne sont pas autorisées à être intégrées dans nos applications client et serveur, et le contenu du jeu Minecraft, tel que les mondes, les skins, les éléments de persona ou d'autres mods, ne peut être utilisé par la technologie blockchain pour créer un actif numérique rare. Nos raisons sont les suivantes.



Certaines entreprises ont récemment lancé des implémentations NFT qui sont associées à des fichiers de monde et de skin packs Minecraft. D'autres exemples de la façon dont les NFT et la blockchain pourraient être utilisés avec Minecraft comprennent la création de NFT à collectionner, permettant aux joueurs de gagner des NFT par le biais d'activités réalisées sur un serveur, ou de gagner des récompenses NFT Minecraft pour des activités en dehors du jeu.



Chacune de ces utilisations des NFT et d'autres technologies blockchain crée une propriété numérique basée sur la rareté et l'exclusion, ce qui ne s'aligne pas sur les valeurs de Minecraft d'inclusion créative et de jeu en commun. Les NFTs ne sont pas inclusives pour l'ensemble de notre communauté et créent un scénario entre ceux qui ont et ceux qui n'ont pas. La mentalité de prix spéculatif et d'investissement autour des NFTs détourne l'attention du jeu et encourage le profit, ce qui, selon nous, est incompatible avec la joie et le succès à long terme de nos joueurs.



Nous craignons également que certains NFT tiers ne soient pas fiables et finissent par coûter cher aux joueurs qui les achètent. Certaines mises en œuvre de NFT tiers sont également entièrement dépendantes de la technologie blockchain et peuvent nécessiter un gestionnaire d'actifs qui pourrait disparaître sans préavis. Il est également arrivé que des NFT soient vendus à des prix artificiellement ou frauduleusement gonflés. Nous reconnaissons que la création à l'intérieur de notre jeu a une valeur intrinsèque, et nous nous efforçons de fournir un marché où ces valeurs peuvent être reconnues.



Ainsi, pour garantir aux joueurs de Minecraft une expérience sûre et inclusive, les technologies blockchain ne sont pas autorisées à être intégrées dans nos applications client et serveur Minecraft et ne peuvent pas non plus être utilisées pour créer des NFT associés à tout contenu du jeu, y compris des mondes, des skins, des éléments de persona ou d'autres mods. Nous serons également très attentifs à l'évolution de la technologie blockchain au fil du temps pour nous assurer que les principes ci-dessus sont respectés et déterminer si elle permettra des expériences plus sûres ou d'autres applications pratiques et inclusives dans le jeu. Cependant, nous n'avons pas l'intention de mettre en œuvre la technologie blockchain dans Minecraft pour le moment.



Nous espérons avoir plus à partager avec vous bientôt. En attendant, si vous souhaitez lire nos directives, vous pouvez les trouver ici. Restez à l'écoute !

A chaque fois je dois faire une intro tellement ça rentre d'un coté et ça ressort de l'autreLe play-to-earn, c'est la tendance du moment où certains acteurs du monde du jeu vidéo tendent de faire rentrer ces "nouvelles" mœurs consistant à acheter et revendre des biens "dématériels" au seins de jeux ou de "metaverses", sur fond de cryptomonnaie. C'est là qu'entrent les NFT, basiquement pour ceux ne savent (toujours) pas ce dont il s'agit c'est pour faire très simple un certificat numérique garantissant à une personne qu'elle est la propriétaire d'un bien dématérialisé. Réservé à l'art numérique encore très récemment, ça veut pousser cela vers le jeu vidéo où les joueurs pourraient revendre leur skin rare Ghost Recon Breakpoint... S'il y a des joueurs derrière pour acheter ce qui n'est une garantieSans parler de l'actualité depuis le début d'année, entre les projets NFT qui tournent au badbuzz au point de les voir annuler le jour-même (coucou à la Team17 et leur projet NFT Worms, on s'en rappelle), les jeux NFT pas du tout connu pour avoir une grosse base de joueur qui finissent par fermer leur serveur faisant perdre des milliers de dollars aux joueurs ayant investis dans ces jeux, les gens qui vendent des NFT de biens qui ne leur appartient pas y compris des jeux abandonware, de vols voire même de suppressions de NFT par des hackers (en plus de détourner l'argent), et maintenant une console dédiée au NFT mais qui fait dans la repompe totale de la manette PlayStation jusqu'à des jeux plagiés de jeux PC.Rien que le fait de penser que jouer pour "jouer à l'investisseur" pour revendre tel des skins Fortnite uniques le bon moment pour avoir une plu-value, c'est contre-ludique as fuck.Bref, il y a 2 jours déjà, Mojang le studio derrière Minecraft inutile de présenter et racheté depuis par Microsoft, a tenu faire savoir que leur jeux n'auront pas de NFT et ils l'ont expliqué pourquoi :- Les mecs croyaient pouvoir vendre en NFT des jeux abandonware sans penser aux copyrights- PlatinumGames son avis sur les NFT- Team17 se lance dans les NFT puis abandonne- Iconoclaste - Les Dangers des NFT