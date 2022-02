Nous annonçons la fin du projet NFT de MetaWorms. Nous avons écouté nos développeurs, nos partenaires et nos communautés de fans, ainsi que les préoccupations qu'ils ont exprimées, et nous avons donc pris la décision de nous retirer de la sphère dédiée aux NFT.

Merci à tous pour vos commentaires et votre patience. Après mûre réflexion, j'ai décidé de ne pas poursuivre le partenariat avec VoiceVerseNFT. Au-delà des intentions, je vous ai entendu et je m'excuse d'avoir accusé quiconque de "détester" simplement parce qu'il n'est pas d'accord avec moi.

Si des grands noms de l'industrie persistent dans le monde des NFT malgré un accueil plus que glaciale des fans comme Ubisoft et Konami, l'éditeur britannique Team17 s'est vite ravisé après avoir perdu cinq partenaires dont SMG Studio (Moving Out), Ghost Town Games (Overcooked) et Playtonic Games (Yooka-Laylee).A noter que Sega et Square Enix prévoient de se lancer dans les NFT d'ici les prochains mois/années. Un rétropédalage pourrait néanmoins avoir lieu au vu de la réaction de Team17.Bonus : Troy Baker a lui aussi arrêté sa collaboration avec VoiceVerseNFT.Après une enquête d'Eurogamer, VVNFT utilise des lignes vocales provenant d'un autre service sans autorisation.