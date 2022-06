Hello les kids!!J'ai une question toute simple.Si on prend l'abonnement GP en Turquie via un VPN, est ce qu'on a les jeux en FR.est ce qu'il vaut mieux le payer par mois ou bien directement à l'année?Merci pour vos retours

posted the 06/24/2022 at 11:33 AM by gasmok2