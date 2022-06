Bon visionnage sur l'un des plus grands jeux de tous les temps.Un plaisir d'écouter et voir ceci après l'épisode Dark Souls plus que excellent.Quelle époque .je me revois encore a l'époque sur la démo jouable fourni début 98 avec joypad, certainement l'une des plus grosses claques de ma vie de joueur ce moment.et le jeu restera dans le top 10 all Time personnellement,ce genre de jeu qui a clairement révolutionné le média,même si même au jour d'aujourd'hui je ne serais établir un classement entre le 1 2 et 3 tellement ces 3 jeux m'ont marqué.(bon mgs2 quand même)Le grand Konami qui enchaîné MGS PES et Silent Hill.RIP.J'aimerais tellement revenir à cette époque là c'était la magie et le rêve a l'état pur cette PS1