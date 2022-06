Petit résumé d'une interview de Nakayama et Matsumoto:Le développement de SF6 a commencé vers 2018-Nakayma a créé un document de 92 pages sur le jeu qui comprenait une ère de combat, un hub de combat et un world tour.-Le système d'entraînement a été inspiré par les précédents SF. Il a fallu de nombreux essais et erreurs pour le réussir.- Nakayama voulait apporter le poing ivre dans SF car aucun personnage ne l'avait eu avant mais il voulait lui donner une touche plus moderne et l'a combiné avec du breakdance.-Jamie ne boit pas d'alcool mais quelque chose de similaire au thé médicinal (une boisson spéciale).-World Tour n'est pas simplement un mode solo bonus. C'est assez massif et ça a pris beaucoup de temps pour le mettre en place dans le jeu.-Pour Nakayama: avec World Tour, Battle Hub et l'ère de combat, il a eu l'impression de travailler sur 3 jeux différents.- Il est confirmé que le World Tour ne se déroule pas uniquement à Metro City. Il a peut-être été inspiré par Shenmue.