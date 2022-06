Franchement comme tout le monde après des années de disette et un début d’année très pauvre (contrairement à la concurrence), je pensais que Xbox allait ENFIN envoyer la sauce… surtout après tous leurs studios, rachats et les jeux qu’ils ont en développement… mais sérieux j’ai l’impression que le dernier State of Play de Sony qui était un show de seulement 30 min était meilleur qu’un show de 2h et de 1h30 réunis, c’est triste… et pourtant Dieu sait que les SOP étaient tous nul à chier jusqu’à maintenant.Le pire dans tout ça c’est que le SOP c’est pas un showcase mais un petit show sans prétention qui a lieu plusieurs fois dans l’année et qui dure 3 fois moins longtemps que les 2 autres alors que les 2 sont des gros shows d’envergure qui n’ont lieu qu’une fois par an… et même comme ça on s’est bcp moins fait chier c’est quand même dingue.A partir de là y a vraiment un GROS problème, je trouve. Et pourtant encore une fois je répète tous les autres SOP étaient tous nuls à chier avant le dernier !Je commence à croire que les récentes rumeurs sur tous les studios Xbox qui rencontrent des problèmes de développement au sein de leur jeux sont réelles…Et puis que ce soit Geoff Keighley Ou Phil Spencer, ils ne peuvent pas s’empêcher de s’auto-sucer H24 sur leurs propres shows c’est juste relou et ça fait pitié à force… là Philou qui nous répète toutes les 2 min que c’est la conf avec le + de gameplay ever… mais mec arrête de faire comme si c’était qqchse d’incroyable c’est juste sensé être NORMAL en fait