A part ce qui concerne Ewan Mac Gregor qui semble vraiment impliqué (normal il est aussi producteur), le restePrimo gros fail de la série parce que quand tu reprends la typo d'écran titre des anciens star wars au début...ne pas reprendre les anciens thèmes c'est manquer de faire passer la série à un level bien supérieur.Non je n'ai pas dit que les musiques sont nuls mais malgré une qualité elles restent assez neutre et passe-partout. elle n'ont aucune identité.Dès la scène du kidnapping, je me suis dit merde, on prends le public pour des télétubbies et pour l'instant on peut dire qu'au niveau action c'est pas folichon. Tristounet de voir la troisième soeur courir dans la ville comme une yamakazi, cela n'apporte strictement rien. Les fausses scènes pour rendre badass ce personnage, elle couperait une main mais épargne le faux jedi. Ce personnage est bancal et on y croit pas.Ils veulent prouver que ce personnage est méchant et puissant sauf que les ficelles sont lamentables grossières! Dark Vador dès son apparition inspire cela sans avoir à faire des masses.On comprends qu'elle sera un personnage important de l'histoire et dès 2 épisodes, j'ai décidé de ne pas l'aimer, on veut laisser placer du mystère sur ses motivations et elle est déjà à caser dans la méchante qui finalement deviendra gentille.Le film est trop tutoriel, c'est un peu "comprendre une histoire pour les nuls", les inquisiteurs qui débarquent et démarre un monologue notice xplicative...complétement insupportable rappelant ces moments à la fin d'un film où un méchant peut tuer le gentil à terre 100 fois mais se décide à raconter son plan et le gentil qui finalement va le tuer.Les décors sont assez réussi (sauf là où est caché prisonnière la petite Leia, on nous prends vraiment pour des cons) et l'ambiance générale aussi.Le faux Jedi est un personnage intéressant et colle bien à l'esprit star wars je trouve, un roublard dont on veut en savoir plus.Côté scénario, un parti pris intéressant et presque logique...je ne suis pas sur qu'il faille tout raconter, savoir ce qu'à fait Obi-wan par exemple, chaque perso doit laisser une part de mystère pour participer à la mystique.Maintenant il y a un contre-pied malin (pour l'instant)...en fait il serait assez inutile de raconter la vie de Luke (a new hope résume bien que sa jeunesse n'a pas été passionnante ou plutôt classique pour un "fils" de fermier rêvant de loin à devenir pilote)...donc voilà on se penche sur Leia qui a autrement plus de chose à raconter, on va dire que comparer à Luke, elle a tout un champ à offrir.Donc maintenant, le film semble pencher plutôt justement sur Leia, on se retrouve avec le même problème d'Hawkeye où le perso principal n'est pas celui qu'on nous avait vendu.D'ailleurs on veut nous montrer qu'elle possède des "dons" d'empathie, elle lit à livre ouvert dans les pensées (tout d'abord de son cousin et ensuite d'Obi-wan qui semble l'avoir compris).2 épisodes je suis pas émerveillé, je suis pas non plus navré comme avec Boba. Mais bon je pense qu'à un moment Disney doit foutre de bons réalisateur et pas offrir des cadeaux à des quidam ayant trop de chose à prouver, le réalisateur d'Obi-wan semble ne pas savoir comment rendre des scènes d'actions crédibles.