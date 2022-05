Ce que j'aime chez Nintendo et notamment les développeurs de Nintendo EPD, c'est la créativité dans leur personnages. Que ce soit The Legend of Zelda, Animal Crossing, Pikmin, Splatoon et aujourd'hui ARMS ou encore Ring Fit Adventure, leur personnages crèvent d'originalité rien que dans leur apparences.Je doute que cela concerne nombre d'entre vous par cette actualité, mais juste pour dire qu'on était à 2 doigts d'avoir cela aussi dans Nintendo Switch Sports qui s'il propose une évolution des Mii (les Sportsmates, tout en conservant les Mii pour les plus réfractaires), ce jeu aurait pu avoir son lot de personnages originaux uniques les uns les autres.Via le dernier "Ask the Developer" de Nintendo, les développeurs ont expliqué avoir commencé par concevoir plusieurs chara-designs de personnages, dont des universitaires en compétitions sportives (voir ci-dessous). Au final, les développeurs ont joué safe en proposant des personnages-avatar pour rester dans la continuité des jeux Wii.