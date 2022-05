Le jeu sort le 21 Juin en F2P (gratuit) sur Nintendo Switch, consoles Xbox (One et Series) ainsi que PlayStation 5 et Epic Game Store.Sur Steam et PlayStation 4 et de la même manière qu'un certain Rocket League, ceux qui ont déjà acheté Fall Guys pourront continuer à jouer et recevoir les mises à jour. Au 21 juin il ne sera plus possible d'acheter Fall Guys sur ces plateformes, mais sur PS4 la version gratuite sera aussi disponible.* Ce sont des objectifs pour le lancement.Nintendo Switch – 30FPS ; 1080p (dock) et 720p (portable).Xbox One – 30FPS 1080pXbox One X – 60FPS 1080pXbox Series X – 60FPS 2160pXbox Series S – 60FPS 1440pPlayStation 5 – 60FPS 2160pLes joueurs de la version payante auront accès gratuitement au pack héritage contenant notamment 3 costumes. La seule condition pour être garantie de recevoir ce cadeau est de lancer une partie de Fall Guy avant le 21 juin.Le season pass (aka le "passe de combat" usuel) de la première saison sera d'ailleurs offert aux joueurs de la version payante. Les nouveaux season pass introduisent une nouvelle monnaie in-game du jeu, les "Show-Bucks" (ça vous dit quelque chose ?...) qui vous permettra de débloquer des cosmétiques premium.Le jeu sera cross-play entre les différentes versions, et cross-save pour garder votre contenu (hors version Steam théoriquement).Prévu en été prochain, une grosse mise à jour ajoutera plusieurs nouveaux modes. Plus tard encore, le créateur de niveau tant attendu sera aussi ajouté.